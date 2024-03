Regno unito: riappare la principessa Kate, "sbalordito di vederla lì"

La principessa Kate compare in un negozio a Windsor insieme a William: "Era felice e rilassata". Rumor

Kate Middleton è stata vista in pubblico sabato scorso mentre assieme a William si trovava in un negozio di prodotti locali vicino alla sua residenza dell'Adelaide Cottage, a Windsor. Come riporta l'Ansa, la principessa del Galles sembrava "felice, rilassata e in salute".

Dopo l'intervento alla London Clinic di Londra, avvenuto lo scorso gennaio, e le polemiche per la foto ritoccata da lei stessa, la principessa del Galles era sparita totalmente dallo scenario pubblico.

Ieri il "Sunday Times" ha rivelato, in base alle dichiarazioni di amici vicini ai principi di Galles, che Kate, attualmente impegnata a recuperare le energie fisiche in un lungo periodo di convalescenza dopo l'intervento subito, è desiderosa di parlare dei suoi problemi di salute, ma lo farà solo quando tornerà agli impegni ufficiali.

Tutte voci rassicuranti sulle condizioni della principessa mentre, al contrario, il controverso biografo di personaggi famosi Tom Bower, ha parlato di un'operazione molto seria subita da Kate, che a suo avviso sarebbe stata molto male ma non in pericolo di vita, e di una convalescenza destinata a durare più mesi che settimane.