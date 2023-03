Reincarnazione o buio totale? "Vi svelo che cosa succede dopo la morte"

Perchè siamo qui? Qual è il nostro scopo? Che cosa c'è dopo la morte? La fine di un ciclo vitale o il suo proseguimento? Ma esiste davvero l'Aldilà? L'intervista a Marco Cesati Cassin

Scienziati e ricercatori hanno impiegato gran parte del loro tempo ad indagare sulla realtà della vita dopo la morte, ed è proprio grazie a loro che oggi si può andare oltre le comuni barriere mentali di cui si è oggetto.

Tra questi spicca il nome di Marco Cesati Cassin, sensibile studioso di fenomeni lagati al destino, alle coicidenze e alla sfera spirituale, che da oltre trent'anni mette in evidenza fatti realmente accaduti esattamente come quello che ha vissuto in prima persona. "Nel 1991 dopo due giorni dalla scomparsa di mia madre, mentre io e i mie fratelli ci trovavamo a casa sua per sistemare alcuni documenti, accadde una cosa incredibile. Trovammo un messaggio nella segreteria telefonica. Era lei. Ci chiedeva di fare una cosa che solo noi potevamo sapere e il fatto incredibile fu che la data e l'ora di quella registrazione coincidevano con il momento esatto della sua sepoltura. Rimasi così sconvolto che decisi di iniziare a scoprire un mondo a me sconosciuto".

Parole nitide proprio come quel ricordo indelebile che ha segnato la sua vita, cambiandola per sempre. Una nuova consapevolezza fatta di studi, prove e certezze, che gli hanno consentito negli anni di partecipare a numerose trasmissioni televisive come Voyager, Il Senso della Vita, Mattino Cinque, La Vita in Diretta, Angeli e tante altre, confermando l'esistenza di "una vita dopo la vita". Conferenze e seminari in tutt' Italia fanno parte del quotidiano di Marco, spinto da un' incredibile voglia di aiutare il prossimo e di poter rendere concreta la comunicazione con i propri cari. "Vite precedenti, il viaggio dell' anima" sarà il primo sensazionale evento nazionale di Marco Cassin, insieme ad altri indagatori, sui temi più profondi del misticismo. " Il 28 e il 29 Ottobre 2023, presso il Palacongressi di Bellaria, si potrà assistere a qualcosa di estremamente meraviglioso. Sarà uno spettacolo vero e proprio con immagini, musica, esperienze corporee e ancora di più, basato sulle emozioni e sulla conoscenza in cui tutti avranno informazioni più tangibili su temi che ancora non sono certamente approfonditi", conclude Cassin.

(CLICCA QUI SOTTO L'IMMAGINE DELLA COPERTINA E CONTINUA A LEGGERE L'INTERVISTA...)