Harry contro Camilla: “È passata sui cadaveri pur di ripulire la sua immagine"

Harry spara a zero su Camilla: ecco cosa è successo

Nella sua autobiografia dissacrante “Spare”, Harry d’Inghilterra non fa sconti a nessuno, soprattutto alla futura regina d’Inghilterra Camilla - al tempo Parker Bowles - conosciuta in tutto il mondo per essere stata l’amante dell’allora Principe Carlo , per poi con il tempo, entrare di diritto nella Royal family.

Sì perchè il prossimo 6 maggio la moglie di re Carlo III verrà incoronata ufficialmente come regina, "alla faccia" della principessa Diana che per anni l’ha accusata di essere la causa della fine del suo matrimonio. In molti ricordano la laconica dichiazione: "Eravamo in tre....".

Harry, il figlio minore di Diana e Carlo, prosegue stoicamente la battaglia d’odio che ha ereditato figurativamente da sua madre. Nel suo libro appunto si scaglia senza pietà con la moglie del padre: “Camilla ha lastricato la strada di cadaveri pur di diventare regina e ripulire la sua immagine di "cattiva"”. Le accuse poi preoseguono, rinfacciando alla matrigna di aver fatto trapelare alla stampa molte fughe di notizie sulla famiglia reale. Nella sua autobiografia infatti, il duca ha esplicitamente accusato la matrigna di essere "cattiva" e "pericolosa”.

La reazione della "matrigna cattiva"