Harry e Meghan: ‘La Regina li costringe a ridare i soldi’. MEGHAN MARKLE NEWS

Harry e Meghan: 'la Regina li costringe a restituire i soldi' - MEGHAN MARKLE NEWS

Nuovi problemi per i Duchi di Sussex. Il loro addio alla Corona sta iniziando ad avere ripercussioni su di loro. Oltre al divieto di utilizzare la parola Royal, ora Harry e Meghan 'dovranno restituire milioni di sterline alla Regina'.

Harry e Meghan nei guai: ‘costretti a restituire i soldi alla Regina Elisabetta’ – MEGHAN MARKLE NEWS

Se pensavano che la separazione dalla Corona avrebbe permesso a loro di ottenere la libertà senza perdere nulla, si sbagliavano. L’ultimo rumors lanciato dal Mirror potrebbe far tremare i Duchi di Sussex. Secondo il tabloid infatti Harry e Meghan sarebbero costretti a restituire alla Regina Elisabetta milioni di sterline.

Harry e Meghan: perché dovrebbero restituire i soldi – ROYAL FAMILY NEWS

Il divorzio dalla Royal Family potrebbe presto avere ripercussioni enormi su Harry e Meghan. Dopo aver ricevuto il divieto di utilizzare la parola Royal, i Duchi di Sussex potrebbero essere costretti a restituire 2,4 milioni di sterline. Si tratta della somma spesa per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, dove la coppia aveva fissato la residenza durante la convivenza in Inghilterra.

I lavori erano durati mesi ed erano iniziati poco dopo il matrimonio. La casa rientra fra quelli che molti sudditi consideravano come capricci di Lady Markle.

Harry e Meghan perdono il marchio e restituiscono i soldi? – MEGHAN MARKLE NEWS

Il marchio Sussex Royal avrebbe sicuramente garantito l’indipendenza economica dei Duchi. Molti esperti hanno affermato sin dall’inizio che il brand avrebbe potuto generare guadagni enormi. Tuttavia, secondo un rumor di qualche giorno fa, lanciato dal Daily Mail, la Regina avrebbe vietato il suo utilizzo.

Avendo rinunciato al titolo reale, Harry e Meghan non potranno utilizzare la parola Royal accanto a Sussex.

La coppia dovrà dunque rinunciare a questa fonte di guadagno e ora potrebbe essere costretta a restituire milioni di sterline per ripagare la casa in cui ha convissuto dopo il matrimonio.

La serenità dei Duchi di Sussex potrebbe dunque durare molto poco. Cosa farà Meghan?

Qualche settimana fa si vociferava che lady Markle avrebbe potuto rientrare nel mondo del cinema o fare carriera politica. Secondo alcune indiscrezioni punterebbe alla casa Bianca.

Le fonti di guadagno non sono poche se si considerano anche le ospitate e la presenza agli eventi. Pare che solo con il primo intervento pubblico dopo l’addio alla Corona, Harry abbia guadagnato ben un milione di sterline.

Harry e Meghan tornano in Inghilterra: ‘saranno oscurati’ – ROYAL FAMILY NEWS

I problemi per Harry e Meghan non sarebbero finiti. Secondo alcuni rumors la Regina cercherà di metterli in ombra durante il ritorno in Inghilterra. La coppia farà rientro a Palazzo dal 29 febbraio al 9 marzo, per adempiere agli ultimi eventi pubblici.

Le voci sulla famiglia reale coinvolgono anche i Duchi di Cambridge. Kate Middleton e William partiranno per un tour di Stato in Irlanda proprio durante il ritorno dei Duchi di Sussex. Si tratta di una strategia per non incontrarli o di una casualità?

Se nel prossimo impegno pubblico le due coppie non si incontreranno, si vedranno sicuramente il 9 marzo, in occasione della cerimonia del Commonwealth Day nella abazia di Westminster.

Proprio in quel luogo, le due cognate si erano date un bacio di saluto l’anno scorso. Con quel gesto pensavano forse pensavano di porre fine alle voci sui loro contrasti, ma così non è stato.

L'addio di Harry e Meghan non è stato così leggero come forse la coppia pensava. Quali saranno le prossime azioni della Regina?