Harry e Meghan scappano a Malibù dall’amico miliardario: lui non va dal padre

Harry e Meghan hanno lasciato la loro super lussuosa villa a Vancouver per fuggire dal Coronavirus. Si sono trasferiti a Malibù, in California, a bordo di un aereo privato. Hanno raggiunto l’amico miliardario Michael Hess, presso il Malibu' Colony.

Harry e Meghan vanno in California: a Los Angeles la Duchessa può ricominciare a lavorare – ROYAL FAMILY NEWS

Il ritorno in California era in programma da molto tempo. I Duchi hanno ora accelerato la partenza per paura della chiusura dei confini a causa dell’emergenza coronavirus. A Los Angeles vive la mamma di Meghan, Doria Regland. Il piccolo Archie potrà così stare più tempo con la nonna, misure di prevenzione e isolamento permettendo. In California lady Markle potrà anche ricominciare a lavorare. Un progetto è già all’orizzonte.

Meghan Markle sarà la voce narrante di “Elephants” – ROYAL FAMILY NEWS

Quando i Duchi hanno deciso di abbandonare la Corona, in molti si sono preoccupati per il loro futuro economico. La coppia ha in realtà molte risorse. La Markle è una ex attrice e, secondo recenti indiscrezioni, avrebbe come obiettivo la casa bianca. Con il suo primo discorso pubblico Harry ha guadagnato cifre sorprendenti e potenzialmente continuerà a guadagnarle. La coppia è molto richiesta agli eventi e ora Meghan ha un nuovo progetto. Sarà la voce narrante di “Elephants”. Si tratta di un documentario prodotto da Disneynature, disponibile dal 3 aprile sulla piattaforma Disney+. A dare l’annuncio sono i profili social dela Casa di Topolino.

Meghan 'non fa tornare Harry in Inghilterra' - ROYAL FAMILY NEWS

Secondo quanto riferito da alcune voci vicine alla coppia, Meghan Markle avrebbe vietato al marito di tornare in Inghilterra. Questo nonostante il padre, ossia il principe Carlo, sia risultato positivo al Coronavirus.