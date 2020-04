Harry e Meghan comprano la lussuosa villa di Mel Gibson a Malibu

Harry e Meghan hanno comprato casa a Malibu: la lussuosa villa di Mel Gibson

I Sussex non si fermano e continuano a stupire. Molti esperti della Corona erano preoccupati per le loro finanze, ma dall'ultimo acquisto sembra che i problemi non ci siano. Harry e Meghan hanno comprato una lussuosa villa a Malibù, valutata oltre 14 milioni di dollari. Si tratta della ex villa del regista americano Mel Gibson. È immersa in un parco curatissimo con una spettacolare vista sull’Oceano Pacifico. Ha 4 camere da letto e cinque bagni. È anche dotata di una bellissima piscina con una villetta accanto.

Harry e Meghan: la villa a Malibù è super protetta

Era splendida la villa in cui vivevano prima, questa forse lo è ancora di più. Harry e Meghan hanno lasciato il Canada per avvicinarsi alla mamma della Duchessa, Doria regland, che vive a Los Angeles. Si sono trasferiti a Malibù abbandonando definitivamente la Royal Family. La villa acquistata apparteneva a Mel Gibson ed era in vendita da diversi mesi. I vicini la descrivono come una villa super protetta, più di “Fort Knox”. Fanno inoltre sapere che è immersa nelle colline ed è talmente nascosta che è quasi impossibile trovarla. La vendita è stata trattata dall’immobiliare The Agency and Hilton & Hyland’s Branden Williams ed è stata conclusa per 14,5 milioni di dollari.