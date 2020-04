Harry e Meghan hanno un nuovo marchio: scoppia la polemica

Harry e Meghan lanciano un nuovo marchio: sfruttano il nome del figlio e sbagliano i tempi

I Duchi di Sussex hanno spiazzato tutti di nuovo. Un loro annuncio ha suscitato moltissime polemiche. Meghan e Harry hanno rivelato il nome della loro nuova fondazione di beneficienza. Si chiamerà Archiewell, in omaggio al primogenito. Tuttavia i sudditi non hanno apprezzato. Si è parlato infatti di “tempismo sbagliato” visto il momento delicato che sta affrontando l’Inghilterra. Non solo. L’annuncio è stato fatto il giorno successivo al discorso tenuto dalla Regina.

Harry e Meghan annunciano il marchio Archiewell: il significato

Dato che non potevano più usare il marchio Sussex Royal, vietato dalla regina Elisabetta, lady Markle e marito hanno pensato di crearne un altro. Questa volta si sono ispirati al nome del figlio Archie, che ha un significato molto particolare. Deriva dal greco e significa “pieno di azione”. Il progetto prevede anche un nuovo sito web ed un nuovo profilo Instagram. Sembra infatti che i Duchi abbiano intenzione di chiudere quello precedente, Sussexroyal, con più di 11milioni di followers.

Ulteriori dettagli saranno resi noti più avanti. “L’annuncio sarà dato quando i tempi saranno maturi” ha dichiarato la coppia. I sudditi però non hanno apprezzato.

Meghan e Harry annunciano il nuovo brand durante l’epidemia

La decisione di comunicare i loro progetti in un momento così difficile per il Paese ha suscitato numerose critiche. L’annuncio è stato fatto il giorno successivo al discorso della regina Elisabetta, durante l’epidemia e nei giorni in cui Boris Johnson è ricoverato in terapia intensiva.

Harry e Meghan si sono però giustificati affermando di “essersi sentiti costretti”, ma non è bastato. I Duchi sono da tempo al centro del mirino da parte dei sudditi e continuano a perdere consensi. C’è chi non li ha ancora perdonati per aver abbandonato la Corona e c’è chi non approva anche gli ultimi comportamenti. Primo fra tutti il mancato ritorno di Harry quando il Padre è risultato positivo al Coronavirus.