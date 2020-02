Harry e Meghan addio al marchio Sussex Royal: ‘Divieto della Regina’

Sembra che la regina Elisabetta abbia deciso. I Duchi si Sussex potrebbero presto dire definitivamente addio al marchio Sussex Royal. È quanto afferma il Daily Mail.

Dopo il divorzio dalla Corona e la rinuncia al titolo, Harry e Meghan non potranno utilizzare il marchio Sussex Royal. Ad annunciarlo è il Daily Mail che parla di “un divieto della Regina Elisabetta”. Secondo il tabloid la decisione sarebbe già stata presa. La notizia però non è ancora stata confermata ufficialmente da Buckingham Palace.

Meghan e Harry non potranno utilizzare il titolo “Royal” accanto a “Sussex”, non essendo più membri senior della Famiglia Reale. È quanto riferisce il Daily Mail che, dopo un titolo strong che parla di divieto, afferma che vi sarebbero ancora "discussioni in corso". Il tabloid cita una fonte secondo la quale la Monarca avrebbe deciso “di rivedere” la questione con gli “alti funzionari” di Palazzo.

I Duchi di Sussex hanno registrato il marchio per farne diversi usi, da quelli commerciali a quelli benefici. Lo stanno peraltro già utilizzando per il loro profilo Instagram.

Harry e Meghan sono volati in Canada per ritrovare la libertà, sganciandosi dalle rigide regole di Corte. A quanto pare però, il loro addio potrebbe non essere così semplice. Secondo gli esperti il marchio Sussex Royal potrebbe fruttare guadagni record.

Cosa faranno i Duchi se non potranno utilizzarlo? Harry e Meghan hanno abbandonato la Famiglia Reale pensando forse di avere la strada spianata grazie al brand, ma a quanto pare potrebbero essere costretti a rinunciarvi.

Alcuni esperti sembrano però non preoccuparsi per la sorte della coppia. Ritengono infatti che i genitori di Archie riusciranno a rimpinguare le casse in modo molto semplice. Le fonti di guadagno a loro disposizione sarebbero infatti plurime: dalle interviste, alle ospitate, all’eventuale rientro nel mondo del cinema di Lady Markle.

Il primo intervento pubblico del Principe Harry ha però scatenato accese polemiche.

Harry e Meghan accusati di aver sfruttato la morte di Lady Diana

Da quando hanno annunciato ufficialmente la separazione dalla Royal Family, i Duchi di Sussex sono sotto attacco. L'ultima dura accusa arriva dall'esperto di questioni reali, Piers Morgan. Secondo quest'ultimo, Harry e Meghan avrebbero sfruttato commercialmente la morte di Lady Diana.

Durante l’intervento al summit organizzato da JP Morgan a Miami, Harry ha confessato di essere andato in terapia per anni per superare il trauma dovuto alla morte della madre. Per questo suo primo discorso senza titoli reali, il Principe avrebbe guadagnato più di un milione di euro.

"Harry non è l’unico ad aver perso un genitore quando era un ragazzo” ha affermato l’esperto. “Purtroppo ci sono milioni di persone che hanno vissuto la sua esperienza, compreso me. Ma c’è una grande differenza tra parlarne per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi di salute mentale legati al dolore e farlo privatamente per una grossa somma di denaro davanti a un gruppo di banchieri super ricchi, magnati, politici e celebrità".