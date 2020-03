Harry Regina, come è finito il primo faccia a faccia? ROYAL FAMILY NEWS

Harry "torna" dalla Regina. Meghan? La grande assente. ROYAL FAMILY NEWS

Come è finito il primo faccia a faccia? Trapelano clamorosi dettagli sull'incontro tra la regina Elisabetta II e il principe Harry, il primo da quando quest'ultimo ha annunciato la decisione di uscire dalla Royal Family con la moglie Meghan Markle e il primogenito Archie. Secondo quanto riporta il Sun, l'incontro - svoltosi domenica scorsa al castello di Windsor - e' durato quattro ore, in cui la monarca ha spiegato al nipote che "un suo ritorno sara' sempre ben accetto".

Sua Maesta', 93 anni, ha invitato il duca di Sussex a pranzo per parlare della cosiddetta 'Megxit', che ufficialmente si consumera' il 31 marzo. Harry e' tornato la settimana scorsa dal Canada, dove si trovano moglie e figlio, per gli ultimi appuntamenti da membro della famiglia reale.

"Domenica e' stata la prima volta che la Regina ha avuto l'occasione di parlare con Harry da sola e capire quali siano i suoi piani", ha riferito una fonte vicina ai reali, "il clima e' stato molto piu' rilassato ed entrambi hanno potuto parlare francamente". Secondo le fonti, la Regina ha fatto capire a Harry che sia lui che Meghan "saranno accolti a braccia aperte", in caso cambiassero idea e volessero tornare.

Meghan Markle era assente ma in realtà anche lei è attesa in Gran Bretagna nei prossimi giorni: i duchi di Sussex si uniranno a Elisabetta II, al principe William e alla moglie Kate Middleton per la celebrazione del Commonwealth Day, all'abbazia di Westminster la prossima settimana. Sara' la prima volta che Harry e Meghan appariranno con la Royal Family, dopo l'annuncio choc di gennaio della loro decisione di rendersi indipendenti; la funzione a Westminster sara' anche l'ultimo dei loro impegni pubblici da reali.