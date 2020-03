Kate Middleton con reggiseno in vista e birra in mano-ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton con reggiseno in vista e birretta in mano: la trasformazione della moglie di William – ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton è da anni icona di stile. Con i suoi outfit curati in ogni dettaglio, non passa mai inosservata e appare sempre perfetta.

In visita a Dublino ha sfoggiato moltissimi abiti toccando ogni tonalità di verde, il colore del simbolo del Paese.

Ospiti all’evento organizzato dall'ambasciatore britannico, la Duchessa di Cambridge ha stupito, ma non per la sua perfezione, bensì per una caduta di stile.

Con reggiseno in vista e birretta in mano, le foto della moglie di William hanno fatto il giro del web.

La Duchessa di Cambridge sembra aver cambiato improvvisamente look. Mentre di recente si è presentata agli eventi con outfit austeri e scuri, che talvolta la invecchiavano, all'ultimo appuntamento pubblico ha stupito con un look sbarazzino.

Kate si è presentata al Guinnes Storehouse Gravity Bar a Dublino con un abito lungo verde super luminoso. Dal vestito ultra aderente traspariva però un dettaglio che ha fatto il giro del web. Dagli scatti si può infatti notare il profilo del reggiseno.

Il marito William ha invece scelto un look molto più formale e classico, in blu.

Oltre al particolare outfit, lady Middleton ha colpito per l’atteggiamento sciolto e non ordinario. Sono state scattate moltissime foto che la immortalano con un boccale di birra in mano.

La Duchessa sembrava a suo agio anche in questa occasione. Kate Middleton continua a piacere e non passa inosservata neanche in questa variante più sbarazzina.