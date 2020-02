Meghan e Harry accusati: ‘Sfruttano la morte di Lady Diana’: 1mln di guadagno

Meghan e Harry avrebbero sfruttato la morte di Lady Diana. Ad accusare i Duchi di Sussex è Piers Morgan, l’esperto della Corona. Con il primo discorso senza titoli reali, il Principe avrebbe guadagnato più di un milione di euro. Meghan Markle continua ad essere oggetto di critiche.

Meghan e Harry accusati di aver sfruttato la morte di Lady Diana. ROYAL FAMILY NEWS

Erano tutti preoccupati per il futuro lavorativo del principe Harry lontano dalla Corte. I Duchi di Sussex stanno però dimostrando di cavarsela da soli, anzi…il loro business sembra crescere sempre di più.

Per il primo discorso in pubblico dopo l’addio alla Royal Family, Harry avrebbe guadagnato più di un milione di euro. Qualcuno ha però mosso delle critiche. Il motivo? L’oggetto del discorso.

Durante l’intervento al summit organizzato da JP Morgan a Miami, il Principe ha confessato di essere andato in terapia per anni per superare il trauma subito a causa della morte della madre.

All’esperto di questioni reali questo proprio non è andato giù. Morgan ha accusato i Duchi di Sussex di aver sfruttato commercialmente la morte di Lady Diana.

“Harry non è l’unico ad aver perso un genitore quando era un ragazzo” ha affermato l’esperto. “Purtroppo ci sono milioni di persone che hanno vissuto la sua esperienza, compreso me”.

“Ma c’è una grande differenza tra parlarne per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi di salute mentale legati al dolore e farlo privatamente per una grossa somma di denaro davanti a un gruppo di banchieri super ricchi, magnati, politici e celebrità” ha tuonato Morgan, aggiungendo: “Sfruttando commercialmente la morte della madre per guadagnare moltissimi soldi, Harry si sta comportando coerentemente con le sue denunce nei confronti dei media?”.

Meghan e Harry, guadagni altissimi dopo la Megxit

L’addio ufficiale alla Royal Family non ha fatto preoccupare gli esperti di Corona in merito al futuro economico dei Duchi di Sussex. Sono in molti a ritenere che Harry e Meghan riusciranno a riempire le casse in modo molto semplice. Le fonti di guadagno sono plurime: dal marchio Sussex Royal, alle interviste, alle ospitate, all’eventuale rientro nel mondo del cinema da parte di Lady Markle.

Alcuni vantaggi sono stati notati da tutti già nel primo viaggio. Una trasferta di lusso a Miami su un jet provato e un guadagno inimmaginabile per l’intervento al summit.