Meghan Markle e Harry hanno già lasciato il Canada. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle e Harry trasferiti a Los Angeles. Megxit: addio Canada

Harry e Meghan, insieme al piccolo Archie, hanno lasciato il buen ritiro canadese per trasferirsi a Los Angeles. Lo sostengono i tabloid britannici, riferendo di malumori nella famiglia reale che sperava in un ritorno del duca di Sussex in Gran Bretagna dopo la notizia che il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus. La decisione è stata accelerata dai timori per una chiusura repentina dei confini tra Usa e Canada alla luce dell'emergenza coronavirus. Il trasferimento in California ha portato la coppia vicino agli amici di Meghan e alla madre di lei, Doria Ragland, nonché al "nuovo team di agenti di Hollywood" che li segue nella vita professionale dopo la Megxit. Ieri la Disney ha annunciato che la duchessa di Sussex presterà la sua voce ​​per il film sulla natura "Elephant" disponibile dal 3 aprile.

Meghan Markle e il cinema: la duchessa del Sussex torna al suo grande amore

Come previsto dai rumors che si sono succeduti nel momento dell'addio di Meghan Markle ed Harry alla royal family inglese, la duchessa del Sussex, Meghan Markle, torna a lavorare e lo fa scegliendo il suo grande amore, il cinema. Meghan presterà la sua voce alla Disney per il film sulla natura "Elephant", come dichiarato dal gigante dell'intrattenimento in una nota.

Per Meghan Markle questo è il primo impegno cinematografico per l'attrice americana da quando ha deciso di lasciare Hollywood per sposare il principe Harry d'Inghilterra nel 2018. ​Il documentario seguirà una famiglia di elefanti mentre attraversano il deserto del Kalahari in Africa.

Per sentire la voce di Meghan Markle non bisognerà aspettare troppo a lungo. Il documentario sarà disponibile sulla piattaforma Disney+ dal 3 aprile.

Meghan Markle ‘ha vietato a Harry di tornare in Inghilterra’: questo nonostante Carlo sia positivo al Coronavirus

Il principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus. Tutti i membri della Famiglia Reale sono in allarme per la sua salute e per quella dei suoi genitori. La regina Elisabetta ed il principe Filippo sono infatti molto anziani, 93 lei e 98 lui. Nonostante la preoccupazione, circola ora un rumor lanciato da una fonte vicina a Palazzo. Meghan Markle avrebbe vietato al marito di viaggiare e dunque di andare dal padre. “In nessun caso, potrebbe star bene con lui se viaggia continuamente in questo momento” avrebbe detto la Markle, come rivela un’insider al Daily Mail.

Meghan e Harry lontani dalla Famiglia Reale - ROYAL FAMILY NEWS

Da quando è scoppiata l’emergenza, i membri della Royal Family si sono rifugiati nelle loro dimore, lontano da Buckingham Palace. La Regina ed il marito Filippo sono nel Castello di Windsor, il principe Carlo e Camilla sono a Balmoral in Scozia. Kate Middleton e William sono nella casa di campagna in Scozia. Harry e Meghan SI sono isolati nella loro lussuosa casa sull’isola di Vancouver.

Secondo alcune fonti, la Marke vieterebbe al marito di viaggiare e dunque di raggiungere i suoi cari. I Sussex sarebbero però “grati di essere riusciti a vedere la Famiglia Reale prima che iniziasse l’emergenza”. Meghan e Harry hanno incontrato il principe Carlo il 9 marzo, in occasione del Commonwealth Day. Tutti i membri reali si sono riuniti durante la celebrazione e stanno ora seguendo rigidamente la quarantena, visto che il principe Carlo è positivo. I Duchi di Sussex avrebbero inoltre imposto un rigido protocollo allo staff, obbligato ad indossare continuamente i guanti di lattici.

Secondo l’insider, Meghan avrebbe anche rivelato che Harry si sentirebbe “impotente e preoccupato” per suo padre e per la nonna.

Harry e William si sono riavvicinati - ROYAL FAMILY NEWS

Un amico di Meghan Markle ha inoltre rivelato al Daily Mail che questa situazione di emergenza avrebbe riavvicinato i due fratelli, da mesi al centro di rumors sui loro presunti litigi. La Duchessa avrebbe raccontato che “questa crisi li ha davvero avvicinati tutti, specialmente Harry e William”. “Harry farà di tutto per aiutarli dal Canada” avrebbe inoltre aggiunto lady Markle.

Meghan e Harry lontani: principe Carlo positivo e rumor choc sul principe Filippo

Negli ultimi giorni sta circolando un rumor molto triste sul principe Filippo. C’è chi afferma che sarebbe morto e che la Regina sarebbe costretta al silenzio. La Sovrana non potrebbe annunciarlo a causa del coronavirus. Anche in Inghilterra infatti, per prevenire la diffusione dei contagi, bisogna seguire la misura del distanziamento sociale. In queste condizioni non sarebbe possibile celebrare il funerale.