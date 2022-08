Meghan Markle: “Harry mi detto di aver perso suo padre”

The Royal Family: Harry e Carlo, un rapporto travagliato, soprattutto da quando c'è Meghan

Harry mi ha detto "di aver perso suo padre". Una nuova intervista di Meghan Markle agita le acque della monarchia britannica, lasciando intendere che il marito abbia rotto i rapporti con il padre Carlo. Intervistata dal magazine americano The Cut nella sua casa californiana di Montecito, la 41enne duchessa di Sussex è tornata sui difficili rapporti con la famiglia reale, alla vigilia del 25mo anniversario della morte di Lady Diana.

Ho sovvertito "le dinamiche della gerarchia" dei royals per il "semplice fatto di esistere", ha affermato, aggiungendo che "serve molto sforzo per perdonare" quanto è accaduto quando lei e Harry hanno deciso di abbandonare il loro status reale nel gennaio 2020, trasferendosi prima in Canada e poi negli Stati Uniti. Ma la frase che più ha colpito è quella che riguarda i rapporti di Harry con il padre Carlo, futuro sovrano britannico.

Un portavoce di Meghan ha poi precisato alla Bbc che la duchessa di Sussex si riferiva al proprio padre, con il quale ha rotto i rapporti, e sperava che lo stesso non sarebbe accaduto fra suo marito e il suocero. Una fonte vicino a Carlo ha intanto detto all'agenzia stampa Press Association che "il principe di Galles ama entrambi i figli" e sarebbe molto dispiaciuto se Harry ritenesse che non vi sono più rapporti fra loro.