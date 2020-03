Meghan Markle, una principessa è pronta a prendere il suo posto-ROYAL FAMILY

Meghan Markle, una principessa potrebbe prendere il suo posto – ROYAL FAMILY NEWS

La decisione è ormai ufficiale e i Duchi di Sussex sembrano irremovibili. Harry e Meghan non hanno intenzione di tornare a far parte della Royal Family. Nei giorni successivi all’addio, la regina Elisabetta li aveva rimpiazzati con due importanti membri senior della Corona inglese: il principe Edoardo e Sophie, contessa di Wessex, molto presenti nelle attività della Famiglia Reale.

Ora però, la bella Meghan potrebbe essere sostituita da un’altra principessa. Si tratta di Eugenia di York, la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea.

Meghan Markle: la principessa Eugenia di York potrebbe prendere il suo posto – ROYAL FAMILY NEWS

Secondo il tabloid Express, Eugenia di York potrebbe occupare presto uno dei posti lasciati vuoti dai Duchi di Sussex. La Principessa è sempre rimasta all’ombra dei cugini William e Harry e soprattutto delle loro rispettive mogli, Kate Middleton e Meghan Markle. Non ricopre incarichi ufficiali all’interno della Royal Family ed è decima in linea di successione. Prima di lei ci sono infatti il principe Carlo, William e i suoi tre figli George, Charlotte e Louis, poi ancora Harry ed infine il piccolo Archie. La figlia di Sara Ferguson partecipa agli eventi pubblici in rare occasioni. Nel resto del tempo si occupa di una galleria d’arte, Hauser & Wirth, in qualità di direttrice. Ora, a 30 anni compiuti, potrebbe essere giunto il momento della sua rivincita. Secondo alcune indiscrezioni Eugenia potrebbe prendere il posto della Duchessa di Sussex in alcuni importanti eventi di Corte.

Eugenia di York: il regalo della regina Elisabetta per i suoi 30 anni – ROYAL FAMILY NEWS

Eugenia di York è molto legata alla regina Elisabetta. Parla regolarmente della Sovrana in pubblico, riferendosi a lei in modo molto affettuoso e chiamandola semplicemente nonna. Sua Maestà potrebbe presto decidere di convocare la nipote a Palazzo, per affidarle alcuni ruoli ormai vacanti a causa dell’addio di Harry e Meghan e del ritiro dalla vita pubblica del principe Andrea a causa dello scandalo Epstein. La scelta della Regina potrebbe essere apprezzata dai sudditi che, come rivelano i tabloid inglesi, seguirebbero con ammirazione la Principessa, soprattutto dopo il matrimonio con Jack Brooksbank, avvenuto nel 2018.

Eugenia di York ha di recente compiuto 30 anni e ha ringraziato su Instagram coloro i quali le hanno inviato messaggi di auguri. Lo ha fatto pubblicando alcuni scatti che la ritraggono da piccola, poi insieme ai genitori e nel giorno del suo matrimonio.

Tra gli auguri ricevuti, alcuni sono davvero speciali: quelli della nonna. “Auguro alla Principessa Eugenie un felice compleanno! Sua altezza reale è la sesta nipote della Regina. Oggi compie 30 anni. Questa foto è stata scattata nel 2019, quando la Principessa si unì a sua nonna alla cerimonia del giovedì santo alla Cappella di Saint-George a Windsor” ha scritto la Regina su Instagram, pubblicando una foto che le ritrae insieme alla nipote.