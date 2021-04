Principe Filippo, a chi va l'eredità: ecco il patrimonio. Royal Family news

Royal Family news: a chi va l'eredità del principe Filippo: ecco il patrimonio immenso

Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta, è venuto a mancare lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. I funerali si sono tenuti sabato 17 aprile 2021. Dopo le toccanti immagini della Monarca inglese, vestita interamente di nero, con il volto commosso, ora gli occhi sono tutti puntati sull'eredità. Quanto lascia il Duca di Edimburgo e a chi andrà il suo enorme patrimonio?

Principe Filippo, patrimonio ed eredità: il valore del titolo nobiliare

L'eredità che lascia il principe Filippo fa girare la testa. Il patrimonio totale sarebbe stimato attorno ai 24 milioni di sterline. Fra i beni lasciati non ci sono solo proprietà e soldi, ma anche titoli nobiliari. Innanzitutto c'è il titolo di Duca di Edimburgo, donatogli da re Giorgio VI, suo suocero, nel 1947 dopo il matrimonio con la regina Elisabetta. Tutti i titoli nobiliari generano una rendita. In questo caso il valore sarebbe di circa 10 milioni di sterline.

Secodno le prime indiscrezioni lanciate dai giornali britannici, il ducato potrebbe spettare al figlio più piccolo, ossia il principe Edoardo. Quest'ultimo al momento ha il titolo di Conte del Wessex. I suoi fratelli maggiori sono Carlo e Andrea, e vantano rispettivamente il titolo di Duca di Cornovaglia e Duca di York.

In questa situazione, ha un ruolo chiave la Regina. Quest'ultima potrebbe infatti decidere di riservare il titolo per sé o di concedere l'investitura a Carlo.

Principe Filippo eredità: al fisco non va nulla, va tutto alla regina Elisabetta: rumors

Secondo alcune indiscrezioni, nelle casse del fisco britannico non finirà neanche una sterlina. L'intero ammontare del patrimonio potrebbe arrivare dritto e intonso nelle mani della regina Elisabetta. Perchè? Tutto questo sarebbe possibile grazie ad una legge in vigore dal 1984 per tutti i cittadini del Regno Unito, che prevede che se a ereditare è il coniuge, il beneficiario è esente dall’Inheritance Tax Act. Questo comporterebbe una tassazione del 40% per i patrimoni superiori alle 325 mila sterline.

Ci sarebbe anche un altra legge vantaggiosa per le casse della Corona. Se la Regina decidesse di riservare il titolo del Duca per sé o di concedere l'investitura a Carlo, non verserebbe nulla al fisco. Ci sarebbe infatti un privilegio concesso dal governo alla casa reale come forma di riconoscenza verso la Corona nel 1993.