Principe Filippo, spunta dettaglio inquietante sulla bara - Royal Family news

Mancano pochissimi giorni al funerale del principe Filippo, deceduto lo scorso 9 aprile 2021. La celebrazione si terrà sabato 17 aprile 2021 e, se fino ad oggi la famiglia reale si è raccolta in un delicato silenzio, rispettato anche dai media, nelle ultime ore si stanno scatenando i gossip. Uno riguarda la bara realizzata per il Duca di Edimburgo ed è inquietante.

Royal family, principe Filippo di Edimburgo: bara realizzata 30 anni fa. C'è l'abbinamento per la Regina

La bara del principe Filippo sarebbe stata realizzata ben 30 anni fa. A rivelarlo per primo è stato Express che spiega che la struttura è “di quercia inglese, è rivestita di piombo, ed è stata realizzata per lui più di 30 anni fa insieme a una bara abbinata per la regina”.

Il feretro “non si può realizzare in poche ore o in pochi giorni - spiegano le pompe funebri reali Leverton & Sons - ma era fondamentale averlo lì a disposizione da tempo”.

Il principe Filippo è morto all'età di 99 anni. Al funerale parteciperanno 30 invitati i quali manterranno per tutto il tempo la mascherina e le distanze. La bara sarà trasportata da un Land Rover verde militare. I parenti stretti seguiranno la vettura a piedi. Fra questi ci saranno sicuramente il principe Carlo, William ed Harry.