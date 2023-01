Principe Harry: "Materiale per un altro libro, taciuto cose su Carlo-William"

Principe Harry: “Ho materiale per un altro libro, ho taciuto cose su Carlo e William. Alcune cose che sono successe, specialmente tra me e mio fratello, non voglio che il mondo le sappia"

Il principe Harry potrebbe non fermarsi alle rivelazioni contenute nel suo “Spare”, Il duca di Sussex in un’intervista a The Telegraph fa sapere di aver tagliato la sua autobiografia a metà per risparmiare la sua famiglia: “Ho materiale per un altro libro, ho taciuto molte cose su mio padre Carlo e mio fratello William”.

Il secondogenito del Re avrebbe pensa in particolare Carlo e il fratello William. “La prima bozza era diversa. Erano 800 pagine e ora sono scese a 400 pagine. Avrebbero potuto essere due libri, mettiamola così. E la parte difficile è stata togliere le cose – ha detto - Ci sono alcune cose che sono successe, specialmente tra me e mio fratello, e in una certa misura tra me e mio padre, che non voglio che il mondo sappia. Perché non credo che mi perdonerebbero mai”.

Tre anni fa Harry si è trasferito negli Stati Uniti con la duchessa di Sussex Megan Markle, ha rinunciato ai suoi titoli. Da Buckingham Palace trapela che probabilmente l’incoronazione di re Carlo III, il 6 maggio, Harry la guarderà dal divano essendo “sgradito” dopo l'autobiografia.

Harry e Meghan in crisi? Per una lite furiosa interviene la polizia

Secondo il magazine tedesco Frau Aktuell, Harry e Meghan avrebbero litigato furiosamente, tanto da richiedere l’intervento della polizia nella loro villa di Montecito. Non ci sono foto che documentino l’arrivo del 911 e nemmeno conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Negli ultimi mesi circolano gossip da parte dei tabloid secondo cui Meghan starebbe pianificando nei dettagli le tappe verso il divorzio. Ma anche in questo caso restiamo alle voci senza conferme.