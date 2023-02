Regno Unito, Re Carlo III fotografato con un calzino bucato in una moschea

Ai tabloid inglesi non sfugge nulla, questa volta sotto alla lente attenta è spuntato fuori un dettaglio del calzino del sovrano. In particolare Re Carlo III durante la visita a una storica moschea di Brick Lane, nella zona est di Londra, indossava un calzino bucato. Il sovrano, una volta tolte le scarpe, come previsto per chi entra nel luogo di preghiera dei musulmani, non ha potuto nascondere il piccolo buco sul calzino del suo piede destro.

Regno Unito, non è la prima volta che Re Carlo III viene ripreso con indumenti lisi

Re Carlo III, in passato, era già stato ripreso o fotografato con abiti distrutti dall'usura e scarpe sfruttate sino all'inverosimile. Quando era erede al trono, per partecipare a un programma della Bbc sulla vita rurale, aveva scelto un giaccone tenuto insieme dalle toppe.