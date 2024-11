Royal family, la maledizione continua: dopo Carlo e Kate anche Camilla si è ammalata. Ecco che cosa è successo

Royal Family, anche Camilla ha problemi di salute. La moglie di Carlo III è seguita dai medici

Non è un periodo fortunato per la Royal Family tra scandali e problemi di salute. Dopo le diagnosi di tumore per re Carlo III e Kate Middleton, anche la regina consorte Camilla è stata costretta a interrompere gli impegni ufficiali per un'infezione al torace. La notizia è stata comunicata direttamente da Buckingham Palace.

Un portavoce dei Windsor ha dichiarato che i medici di corte "hanno consigliato un breve periodo di riposo" alla consorte del re e "con grande rammarico, Sua Maestà ha quindi dovuto cancellare i suoi impegni per questa settimana". Nel comunicato si legge anche che Camilla "spera vivamente di riprendersi in tempo" per prendere parte ai festeggiamenti per il Remembrance Day dell'11 novembre, giornata in cui si ricorda in Gran Bretagna la fine della Prima guerra mondiale.

Re Carlo e Camilla sono rientrati da circa una settimana da una visita ufficiale in Australia e nelle Isole Samoa con una sosta in India nel mezzo per concedersi un po' di riposo. Il viaggio è stato il primo fuori dal Regno Unito per il sovrano dopo la diagnosi di cancro resa pubblica all'inizio dell'anno.