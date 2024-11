Re Carlo rischia grossi guai in tribunale, la pace con il figlio Harry è sempre più lontana

Royal Family, re Carlo III ad oggi non può far pace con Harry per colpa della battaglia del Duca del Sussex con il Governo per ottenere la scorta nel Regno Unito

Sarà molto difficile che re Carlo III possa riappacificarsi con il principe Harry, almeno per il momento. Da tempo si parla di un riavvicinamento tra i due nonostante il parere contrario della regina consorte Camilla ma nei fatti la pace è ancora molto lontana. Il motivo? Secondo quanto riporta il Telegraph, se il monarca decidesse di riaccogliere il figliol prodigo rischierebbe guai legali a causa della tendenza di Harry a "pubblicare conversazioni private".

Il duca di Sussez sta portando avanti uno scontro con il Governo britannico per la decisione di ridurre la sua sicurezza dopo il trasferimento negli USA. Il processo di primo grado si è concluso in suo sfavore. "È la situazione infelice in cui il figlio del re sta facendo causa ai ministri del re nelle corti del re. Questo sta tirando il re in tre direzioni. - ha dichiarato un esperto costituzionale e consigliere della famiglia reale al biografo reale Robert Hardman - A questo si aggiunge anche la situazione in cui il figlio del re pubblica resoconti di conversazioni private. Quindi immagina se il principe dovesse parlare con suo padre del suo caso giudiziario e poi descrivere quella conversazione, o, peggio, una conversazione non del tutto accurata. Ci sarebbe un serio pericolo legale. Harry dovrebbe solo dire: 'Mio padre ha detto questo' e il caso giudiziario potrebbe fallire".

Harry quando si è trasferito negli USA con la moglie Meghan Markle si era offerto di pagare la scorta per la sua famiglia nel Regno Unito dato che perdendo lo status di membro della famiglia reale non aveva più il diritto alla sicurezza. "Il Duca del Sussex spera di ottenere giustizia dalla corte d'appello. - ha dichiarato il suo portavoce al Telegraph - Il Duca non chiede un trattamento preferenziale, ma un'applicazione equa e legittima delle regole di Ravec (l'organizzazione governativa che gestisce la Sicurezza), assicurandogli di ricevere la stessa considerazione degli altri in conformità con la politica scritta di Ravec".