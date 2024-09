Royal Family, ora è guerra aperta tra gli eredi: William programma di espandersi negli Usa

Royal Family, guerra aperta tra gli eredi: William prepara lo sbarco negli USA con alcune iniziative benefiche

Harry e Meghan Markle hanno costruito la loro nuova fortuna negli Stati Uniti ma ora sembrerebbe che anche il principe William, ovviamente sostenuto dalla moglie Kate Middleton, abbia le stesse ambizioni di sbarcare in America. Stando ai rumors riportati dall'Express, l'erede al trono vorrebbe iniziare la sua espansione oltreoceano partendo da alcune attività benefiche. In questi giorni ha infatti presentato i documenti per la registrazione del marchio legato alla Royal Foundation presso l'US Patent and Trademark Office, ovvero l'ufficio brevetti statunitense.

Già l'anno scorso, riporta il Mail on Sunday, la Royal Foundation aveva fatto richiesta per l'ottenere l'ok negli USA per un marchio finalizzato alla raccolta di fondi e campagne di sensibilizzazione per la salute mentale. Il progetto non aveva ricevuto il via libera ed era stato momentaneamente accantonato date le condizioni di salute di Kate Middleton.

Per Harry e Meghan lo sbarco di William e Kate negli Stati Uniti potrebbe essere un problema dato che la loro popolarità nel Paese è in calo. Agli americani era piaciuta l'aura principesca della coppia ma col tempo il troppo sensazionalismo ha un po' stufato.