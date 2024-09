Kate Middleton, prima apparizione per la principessa dopo la chemioterapia

Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la fine della chemioterapia. La principessa è andata in chiesa insieme al marito William e re Carlo III

Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo aver completato il ciclo di chemioterapia per la cura di un tumore. La principessa del Galles è stata vista insieme al marito William mentre si recava in chiesa vicino alla tenuta reale di Balmoral, in Scozia. Con la coppia c'erano anche re Carlo III e la regina Camilla.

Kate Middleton il mese scorso aveva registrato un video nella residenza di famiglia a Norfolk e poi condiviso sui social in cui annunciava di avere concluso il ciclo di chemioterapia. Sul sfondo scorrevano delle immagini delle vacanze insieme al marito e i figli. "Mentre l'estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia", afferma Kate Middleton. L'obiettivo ora è restare "libera dal cancro" ma la principessa è consapevole che il suo "percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene".

Kate Middleton è stata ricoverata alla London Clinic all'inizio dell'anno per un'operazione all'addome. Dopo due settimane era tornata a casa per continuare la convalescenza. "La vita come la conosci può cambiare in un istante - conclude la principessa nel video - e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute".