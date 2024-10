Harry e Meghan in crisi, battaglia per l'affidamento dei figli. La voce che sconvolge la Royal Family

Harry e Meghan Markle sarebbero molto vicini al divorzio. I due avrebbero già contattato un avvocato e si parla di un possibile scontro sulla custodia dei figli

Il principe Harry nelle ultime settimane è stato visto spesso in pubblico da solo in diversi eventi pubblici e la cosa ha insospettito i media britannici, che già parlano di una possibile crisi con Meghan Markle. Alcune fonti affermano che la separazione sia solo a livello professionale, un modo per partecipare a un numero maggiore di eventi, ma nonostante questo i rumors sul divorzio non si fermano.

Addirittura si dice che Harry e Meghan Markle si siano già rivolti a un avvocato. Non solo, si dice che lei abbia sfoggiato il suo elegante abito rosso di Caroline Herrera al 2024 Children’s Hospital Gala a Los Angels come una sorta di "ravenge dress" nello stile di Lady Diana per dimostrare al marito tutta la sua ostilità.

"Harry e Meghan vivono vite separate. - ha raccontato una fonte a RadarOnline - Si sono allontanati per un po’, visto il desiderio di Harry di tornare nel Regno Unito, dove si trovano i vecchi amici e data la speranza di ritornare al confortevole ovile della royal family, mettendo a dura prova il matrimonio. Lui detesta i tentativi fatti per raggiungere il successo con Netflix e Spotify…per i quali alla fine sono stati ridicolizzati e inizia a sentire la mancanza dell’Inghilterra".

Tra i motivi dell'allontanamento della coppia ci sarebbe anche l'insoddisfazione di Harry in merito alla sua vita a Londra. I duchi avrebbero quindi allestito un piano che prevede di vivere e lavorare separatamente nella speranza che la distanza li aiuti a capire se c'è un futuro per la loro relazione. Si dice che lo stile di vita di Harry, molto più mondano, sia sostanzialmente incompatibile con quello della moglie, votato a "spremute e yoga". In più c'è il fatto che la popolarità dei duchi è ai minimi storici in USA e Regno Unito e ciò potrebbe portare a un "aspro divorzio e una guerra per la custodia dei figli”.