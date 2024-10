Harry e Meghan in crisi? Lei va una festa e lui in giro per il mondo. Che cosa sta succedendo. Rumor

Harry e Meghan in crisi? Lei a una festa, lui "sta riflettendo". Ecco che costa succedendo

Il principe Harry e Meghan Markle stanno attraversando un momento di crisi? I media britannici sembrano ormai certi che i duchi di Sussex stiano vivendo un periodo di lontananza. Le loro carriere hanno preso direzioni diverse: Meghan si sta affermando come influencer americana, mentre Harry è sempre più coinvolto in iniziative benefiche a livello globale. Recentemente, la duchessa ha partecipato a un evento indossando un abito riciclato che ricorda il famoso “revenge dress” di Lady Diana, un gesto che potrebbe rivelare il suo stato d'animo.

Inoltre, si vocifera che Harry desideri tornare a Londra per ricucire i rapporti con la famiglia reale. Nonostante i suoi recenti viaggi in Inghilterra – per il funerale dello zio e una premiazione benefica – non sia riuscito a incontrare né Re Carlo né il fratello William, la sua volontà di superare le tensioni familiari sembra evidente.

Harry, impegnato nella sua missione filantropica, sta viaggiando per promuovere iniziative benefiche, ma senza la presenza di Meghan, che è più concentrata sul suo business. Attualmente, Harry si trova in Sudafrica, mentre Meghan si dedica a eventi negli Stati Uniti.

La distanza tra di loro non è solo professionale, ma anche fisica. Mentre Meghan partecipava a una festa per un ospedale pediatrico, Harry era in viaggio. Secondo una fonte del Sunday Express, "Harry non è stato a casa per settimane", il che gli ha dato modo di riflettere su ciò che conta davvero. Ci si chiede quindi se il loro matrimonio sia in pericolo.