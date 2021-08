Royal Family, la regina Elisabetta minaccia querela contro Harry e Meghan

Royal family, secondo quanto riporta il The Sun, la regina Elisabetta minacca querela contro Harry per la sua autobiografia

L'ambiente in casa Windsor si fa sempre più pesante. La regina Elisabetta II prova un enorme affetto per il nipote Harry ma le sue ultime dichiarazioni sulla famiglia e soprattutto sul padre Carlo, di cui si dice in realtà non sia figlio, l'avrebbero costretta a mettere gli interessi della Corona prima di quella del duca di Sussex. Secondo quanto riporta il The Sun, la situazione sarebbe diventata talmente insostenibile che Elisabetta, che nei giorni scorsi ha rischiato di subire un attentato, si sarebbe affidata a un pool di avvocati per valutare di volta in volta se le dichiarazioni di Harry e della moglie Meghan Markle siano passabili di querela o meno.

Royal Family, Elisabetta all'attacco contro Harry e Meghan: il nodo è la biografia del principe

A preoccupare Buckingham Palace è soprattutto l'autobiografia del duca di Sussex che dovrebbe contentere rivelazioni sconvolgenti sulla famiglia reale. Gli avvocati ingaggiati dalla Corona starebbero quindi preparando una diffida alla Penguin Random House, la casa editrice che pubblicherà le memorie di Harry, con la richiesta di visionare la bozza del libro e la possibilità di poter replicare su carta a qualsiasi fatto raccontato dal principe esule in America.

"Se qualcuno fosse nominato nel libro e accusato di qualcosa direttamente, si valuterà il reato di diffamazione e di violazione della privacy della famiglia. - ha dichiarato la fonte al Sun - La regina non lascerà che il pubblico americano si faccia incantare da ciò che dicono Harry e Meghan". Nel frattempo, arriva un'ulteriore tegola per la famiglia reale. Il principe Andrea dovrà presentarsi in tribunale per l'accusa di stupro nei confronti di una donna all'epoca minorenne.