Royal Family News: Harry scrive l'autobiografia che "distruggerà la monarchia"

Royal Family News: il Principe Harry sta per dare alle stampe un libro autobiografico che “causerà un enorme danno” ai Windsor e alla monarchia

Dopo la recente intervista-scandalo che Harry e la moglie Meghan Markle hanno concesso a Oprah Winfrey, la coppia ribelle sta per sferrare un altro duro colpo all'immagine dei Windsor. Ad anticiparlo è Robert Jobson, autore del bestseller “Prince Philip’s Century”, che conoscendolo bene spiega come il principino stia per provocare un nuovo terremoto.

Il libro uscirà nella seconda metà del 2022 e, stando alle anticipazioni, ricoprirà tutto l'arco della vita del pur giovane Harry, dall'infanzia fino all'addio alla natia Inghilterra, passando per il servizio militare, il matrimonio e la paternità.

“Sarà un bestseller internazionale, ma quale sarà il costo per la monarchia? Nessuno potrà più nascondersi”, ha detto Jobson a MailOnLine. “Se Harry, come sembra inevitabile, entrerà nei dettagli delle questioni di salute mentale riguardanti sue moglie e sulle accuse di razzismo rivolte al cuore della Royal Family, ci sarà un danno enorme per Casa Windsor e per la monarchia come istituzione”.

“Harry è già incredibilmente ricco e famoso e quindi, a parte danneggiare la propria famiglia come inevitabilmente farà un libro come questo, non ho ben capito a che cosa stia puntando. Qualunque cosa scriverà, sarà foriera di conflitti”.

A quanto emerso, Harry sta lavorando al libro ormai da un anno, a ulteriore dimostrazione di quanto sia determinato a raccontare al mondo la sua storia. Vedremo in quali termini.