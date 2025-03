Meghan Markle torna su Netflix con una nuova serie: "Ma non chiamatemi influencer"

Royal Family, Meghan Markle debutta su Netflix con la nuova serie "With Love, Meghan" con consigli personali e trucchi per la bellezza e la gestione della casa

Meghan Markle debutta oggi 4 marzo 2025 su Netflix con la sua nuova serie "With Love, Meghan" in cui dispensa consigli di lifestyle dal giardinaggio, alla cucina fino al fai da te e la cura del corpo. Ovviamente proporrà anche i suoi prodotti con il nuovo marchio As ever. La duchessa del Sussex cerca quindi di rilanciare la sua carriera di imprenditrice ma come ha dichiarato in una intervista a People non vuole essere chiamata influencer, sebbene sia tornata di recente su Instagram: "Mi vedo come un’imprenditrice e se poi il mio brand sarà influente, ben venga!”. Alcuni però già l'accusano di aver copiato lo show di Pamela Anderson.

Meghan Markle non si ritiene nemmeno una moglie tradizionale in senso stretto: "Anche io ordino cibo o prendo un take away per cena, ma mi piace poi impiattarlo in maniera carina. Diciamo che sono un modello ibrido”. Durante lo show ci saranno consigli su come gestire la casa e la famiglia ma anche ospiti speciali. Ad esempio, nelle storie condivise su Instagram dalla duchessa si vede la piccola Lilibeth giocare con la "zia" e campionessa di tennis Serena Williams. Le riprese sono avvenute a Montecito in una villa vicina a quella degli ex reali britannici per proteggere la loro privacy.

"With Love, Meghan", si propone con uno spaccato della vita familiare dei duchi del Sussex ma gli impegni lavorativi per l'ex attrice non finiscono qui. Meghan Markle infatti a breve debutterà anche con il suo nuovo podcast per Lemonada.