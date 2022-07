Royal Family, William ha tradito Kate. Principe, scappatelle e pegging. GOSSIP

Kate è stata tradita da William, la notizia diventa virale in pochi minuti su Twitter

Sono bastati due hastag: #PrinceWilliamAffair e #PrinceofPegging per accendere l’ultimo gossip reale su William che ha tradito Kate e diventare di tendenza mondiale su Twitter.

Le voci si sono scatenate a seguito della notizia del tradimento pubblicata sull’account Instagram non verificato DeuxMoi. Precisamente, questa pagina lancia nel web notizie non verificate, come si legge nella sua short bio "le dichiarazioni rese su questo account non sono state confermate. Questo account non sostiene che le informazioni pubblicate siano basate sui fatti".

Quindi, il tradimento di William è tutto da verificare, ma a Londra in ben informati dicono che il principe qualche scappatella se la concede. Soprattutto Kate non è turbata da questo, come affermano le voci, perché in determinati contesti della sua intimità non ama soddisfare determinate pratiche richieste dal marito.

Infatti, nell’aristocrazia inglese gira voce che William ami la pratica del pegging e che la moglie non ne voglia proprio sapere, quindi è autorizzato a soddisfare i suoi appetiti sessuali dove vuole, purché le cose non diventino di natura sentimentale, come nel caso dell'ultima donna, mai confermata.