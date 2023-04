Uk, "Elisabetta II mandò Harry in guerra. William non era sacrificabile"

Uk, la scelta di Elisabetta II: "Harry può morire in battaglia, William no". La rivelazione choc dell'ex capo dell'esercito

Una nuova bufera s'abbatte sui cieli inglesi e questa volta la porta l'ex comandante in capo dell’esercito britannico, Sir Mike Jackson. Il generale ha raccontato, in un documentario che andrà in onda a fine mese sulla rete Itv, di aver discusso con la defunta Elisabetta II il possibile impegno militare dei due principi e suoi nipoti.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera per la regina Elisabetta II, il principe Harry era spendibile: al punto da poter essere sacrificato, a differenza di William, nella guerra in Afghanistan. Precisamente: "Ma è stato deciso che per William, in quanto erede al trono, il rischio era troppo grande. Per suo fratello minore, il rischio era invece accettabile".

