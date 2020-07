Salvini e Francesca Verdini, compleanno a sorpresa: festa in barca sul Tevere

Festa sul Tevere per i 28 anni di Francesca. Matteo Salvini e Francesca Verdini news

Sorpresa stasera per il compleanno di Francesca Verdini, che oggi compie 28 anni. Festa organizzata a sua insaputa dal fidanzato Matteo Salvini. La giovane ha trovato i suoi amici (e il papà Denis Verdini) ad attenderla su un barcone galleggiante sul Tevere, nel cuore della Capitale.

La coppia - la festeggiata Francesca Verdini e il leader della Lega Matteo Salvini - arrivano passeggiando, mano nella mano. Lui in camicia bianca e jeans, lei con giacchetto jeans e pantaloni neri: entrambi in tenuta casual. Potrebbe sembrare una romantica passeggiata, al tramonto, ma appena avvistati i due, dal barcone galleggiante, dove si sono riuniti una trentina di amici della giovane fiorentina, scatta l'applauso e il coro 'auguri-auguri'.

A fare festa quasi tutti ragazzi giovanissimi, con loro alcuni parlamentari, tra cui Claudio Durigon, dominus romano della Lega, tra i primi ad arrivare, e il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli. Matteo e Francesca salgono sul ristorante-bar, ancorato sotto il ponte Cavour, con il primo abbraccio alla ragazza che lo dà il papà Verdini, in blazer blu. Poi saluti e baci con tutti, musica fusion in sottofondo, e gonfiabili argentati con i numeri '2' e '8' che sventolano in alto. Salvini e Francesca si siedono nel tavolo dei più giovani, il leader della Lega chiacchiera, allegro, con gli amici di Francesca. Poi si gira verso di lei per un tenero bacio.