"Sesso prematrimoniale? Ce ne vuole di più, ma di qualità", dice il Monsignore

Il sesso prematrimoniale è un dato di fatto. L’importante è che sia di qualità

A dirlo non è un sessuologo, bensì un monsignore: Riccardo Mensuali, già autore di vari testi su famiglia e natalità, che commenta la recente presa di posizione di Papa Francesco in modo per nulla scontato.

“Il sesso non è peccato, anzi. I figli, che ormai tutta la società nel suo insieme ha compreso che mancano, come si fanno? Si può sintetizzare che di sesso ne servirebbe di più, non di meno, ma ‘di qualità’, direbbe qualcuno. E cioè collocato al servizio del legame duraturo, del progetto fecondo e alto del matrimonio”, ha detto in un’intervista a Il Giornale.

“Il vero progresso è un legame fedele”, aggiunge, definendo le parole di Bergoglio “rivoluzionarie”, perché non negano la sessualità, ma invita a viverla in modo “responsabile” e, appunto, “di qualità”.