Simone Ventura si sposa, caos bouquet: Valeria Marini e la lite con un ospite

Simona Ventura convola a nozze con Giovanni Terzi. Il siparietto durante il lancio del bouquet con Valeria Marini. VIDEO

Simona Ventura convola a nozze con Giovanni Terzi: si sono sposati sulla spiaggia del Grand hotel di Rimini. Tutto fila liscio, finchè non arriva il tanto atteso momento del lancio del bouquet: schierata in prima fila c'è anche l'amica della conduttrice tv, Valeria Marini. A contendersi però i fiori sono in due: Valeria Marini e un'altra ospite. Così, dopo una breve "lite", il mazzo di fiori finisce a brandelli. "Valeria lo hai preso tu o Albertina?", domanda Simona Ventura che poi chiosa: Me lo avete distrutto".

