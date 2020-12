The Crown, ultime notizie bomba. Interviene il governo britannico

Alla fine è dovuto scendere in campo lo stesso governo britannico: il segretario di Stato sui mezzi di comunicazione, John Whittingdale, ha chiesto che Netflix avverta chiaramente i telespettatori che la serie "The Crown", racconta fatti e misfatti della famiglia reale britannica, è una drammatizzazione basata su "speculazioni" sui fatti storici.

"Buona parte (della serie) consiste per esempio sulle conversazioni tra Sua Maestà la regina (Elisabetta II) e sua sorella, la principessa Margareth. Non credo che Netflix stesse nella stanza in quel momento, così inevitabilmente è una drammatizzazione", ha sottolineato Whittingdale, dinanzi a una commissione della Camera dei Comuni.

Anche il ministro della cultura nelle scorse settimane aveva inviato una lettera alla casa di produzione statunitense di "The Crown" per chiedere che si introducesse un allerta esplicito nella serie a indicare che si tratta di un lavoro di finzione, ma la produzione ha respinto al mittente la richiesta.