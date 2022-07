The Village: il Bistrot nell'oasi verde alle porte di Milano. Dalla piscina al bar terrazza per l'ape glamour... LE FOTO

The Village, dal Bistrot alla piscina e non solo

Una fuga da Milano restando (quasi) a Milano? Sesto San Giovanni presenta il suo nuovo gioiello: The Village, un'area di vacanza speciale, dove rifugiarsi usciti dal lavoro o nei weekend.

Tra un tuffo in piscina, la cucina del Bistrot (con un menù anni '80 2.0 per l'estate a cura dello chef Sebastiano Rovida e realizzata dal F&B Chef Marco Braconi), il fiore all'occhiello del Makificio (Maki rivisitati in chiave italiana e le Caramelle Arrostite ovviamente sempre by chef Sebastiano Rovida) e un Bar Terrazza con cocktail raffinati (ci pensa il Bar Manager Roberto Lepre) rifugio ideale per un aperitivo al tramonto. E molto, molto altro. Andiamo a scoprire i segreti di The Village.

The Village il nuovo Bistrot by Area Kitchen, ideale per le famiglie ed eventi aziendali

Luglio 2022. Dal 1° luglio nel The Village di Sesto San Giovanni, la nuova oasi verde alle porte di Milano, che ospita piscine, scivoli, ampie aree relax e una palestra, c’è anche un nuovo Bistrot, che per tutto l’anno farà la gioia dei gourmand di Milano e Brianza. A curarne le sfiziose proposte, assieme a tutti i punti ristoro della struttura, è Area Kitchen, il brand che da oltre 10 anni si occupa di banqueting sartoriale e di grandi eventi aziendali.

Nell'area di oltre 10mila metri quadri, in via Nino Bixio a Sesto San Giovanni, Area Kitchen diventa il nuovo polo di riferimento del gusto, dove lasciarsi viziare dall’innovativa e per niente scontata cucina del Direttore Creativo Food & Beverage Sebastiano Rovida, realizzata dal F&B Chef Marco Braconi.

Tantissime le proposte del Bistrot, a partire dal menù serale alla carta per le famiglie e le coppie che vogliono godersi un’ottima cena, o per chi durante il giorno preferisce alternarlo al menù business, con un’offerta più consona alla clientela aziendale degli uffici limitrofi. Proprio la clientela business può scegliere il Bistrot e la Terrazza con vista sulle piscine per eventi BtoB.





“The Village Bistrot è un’avventura importante, che affrontiamo con entusiasmo e una visione strategica per il futuro. Questa apertura segna per AREA KITCHEN un ulteriore passo nello sviluppo di nuove linee di business e consolida la nostra presenza sul mercato come banqueting specializzato in grandi eventi Corporate. - spiega Rachele Limonta, AD di Area Kitchen - The Village Bistrot, infatti, è una location fuori dal comune in cui lo spazio si moltiplica, si organizza, si adatta alle esigenze dell’evento. Qui potremo regalare un’esperienza esclusiva ai nostri clienti Corporate, in cui ogni dettaglio sarà studiato su misura.”

The Village Bistrot e Bar Terrazza con aperitivo glamour

Oltre al Bistrot, Area Kitchen cura tutta l’offerta food&beverage della struttura, dal Bar Centrale al Chiringuito, passando per il Bar Terrazza, con vista sulle piscine. Proprio il Bar Terrazza offre tutte le sere, a partire dalle 19.30, un aperitivo glamour con i cocktail del Bar Manager Roberto Lepre. Il dress code è diverso rispetto a quello diurno, perché anche chi ha passato la giornata in piscina, e desidera fermarsi per un cocktail serale, dovrà rivestirsi per vivere l’elegante atmosfera serale del The Village.

The Village Bistrot, revival, piatti pop e un menù “Ritorno al futuro”

Le proposte del menù Bistrot cambiano in base alla stagionalità delle materie prime, declinate su tematiche e periodi storici differenti e segnate da una ricerca capace di strizzare l’occhio alla tradizione in chiave moderna.

Nella nuova carta estiva c’è un chiaro richiamo agli Anni Ottanta, che tornano in una versione 2.0. Dal cocktail di gamberi alla spiadinata di pesce, sono piatti riconosciuti oggi come la nuova tradizione conviviale, che il pubblico del The Village potrà riscoprire e rievocare in chiave moderna. Ricette dell’amarcord, che rievocano alla generazione dei “boomers” la propria adolescenza, e che anche i giovani potranno scoprire.





“E’ un omaggio a quel periodo, che abbiamo vissuto da adolescenti – spiega Sebastiano Rovida - e che le nuove generazioni scopriranno al The Village coi propri genitori. Non si tratta di ricette classiche, ma di reinterpretazioni in chiave moderna, che l’utilizzo delle tecniche di cucina riescono a rendere contemporanee”. Uno studio, una ricerca per rendere queste citazioni culinarie al passo col gusto moderno, dove un sifone, per esempio, entra nella preparazione di una salsa cocktail.

Tante le proposte, a partire dal Tagliere della tradizione, con un prosciutto italiano leggermente affumicato e legato a mano, tagliato fresco e accompagnato da focaccia calda e Raspadura. Ci sono poi le tartare di pesce, le gustose Fish&Fruit, accompagnate da frutta fresca di stagione, e la tartare di manzo, affumicata al momento. Gli appassionati del fritto misto non possono perdere quello proposto da Area Kitchen con panature diverse come il gambero in tempura, il lattarino farinato e il calamaro con farina di semola, accompagnato da chips di verdura. Il Bistrot è inoltre dotato di una cella di maturazione delle carni, tutte proveniente da filiera certificata 100% italiana, dove riposano i tagli delle principali razze nostrane (vacca bianca padana, scottona piemontese, razza marchigiana).

The Village Bistrot, il menù Makificio

La vera novità: Makificio, il gusto al quadrato da mangiare con le mani. Nato come progetto esclusivo di Area Kitchen, Makificio viene lanciato per la prima volta in esclusiva per The Village. Il menù Makificio prevede due proposte: i Maki rivisitati in chiave italiana e le Caramelle Arrostite, ravioli al vapore, tostati in padella, con diverse farciture.

Artefice di questo nuovo modo di intendere il “boccone perfetto” è Sebastiano Rovida. Un modo rivoluzionario di intendere i finger food, dove trovare l’esplosione di gusto di un piatto tradizionale della cucina italiana in un solo morso. Qualche esempio? Si comincia dal Maki Battuta in Piemonte e dal Maki Milano-Gorgonzola, come omaggio della tradizione gastronomica del Nord, per andare in Campania col Maki Pizza e col Maki Caprese, sino al Caponata Roll di sapore siciliano.





“E’ un sogno realizzato, quello di Makificio - spiega Rovida - che finalmente vede la luce in una location importante come The Village. Un progetto in divenire, che vogliamo far crescere con l’aggiunta di altri gusti”. Ogni Maki verrà accompagnato da salse fermentate e agrodolci, il tutto da intingere e gustare con le mani.

The Village by Area Kitchen in pillole

· Diverse proposte enogastronomiche: Bistrot, Bar Centrale e Bar Terrazza, Chiringuito.

· Il Bistrot si propone a pranzo alla carta e per pranzi di lavoro. A cena solo alla carta. Aperto dalle 10.30 alle 24.00, tutti i giorni.

· Bar Centrale e Bar Terrazza. Aperti dalle 9.00 alle 19.00 per la clientela delle piscine. A partire dalle 19.30 alle 24.00 cambia il dress code (no costume) e vengono proposti dei menù aperitivo.

· Chiringuito. Aperti dalle 9.00 alle 19.00 nella zona parco attorno alle piscine.

· F&B Chef: Marco Braconi.

Area Kitchen in pillole

· Rachele Limonta, AD

· Direttore Creativo Food & Beverage: Sebastiano Rovida.

· Specializzato in grandi eventi business e banqueting sartoriale per matrimoni.