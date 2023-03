Ultime notizie di gossip 14 marzo 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 14 marzo 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 14 marzo 2023 troviamo il primo flirt di Nicolò Zaniolo in Turchia e il look davvero estremo di Chiara Ferragni per le vie di Milano. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 14 marzo 2023:

Burcu Ozberk, ecco chi è la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo....GUARDA LE FOTO DA URLO DI BURCU

Wanda Nara è indecisa se seguire cuore o ragione. La showgirl si strugge mostrando le curve...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI WANDA NARA

Chiara Ferragni sconvolgente, gira per Milano praticamente in mutande...GUARDA LE FOTO INCREDIBILI DI CHIARA FERRAGNI

Il video del compleanno di Salvini scatena la rissa tra Porro e Antonio Polito: "Che ca**o hai fatto? Ti prendo a calci"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO SCONTRO PORRO-POLITO

Ecco perché Claudia Ruggeri era assente ad Avanti e un Altro...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI CLAUDIA RUGGERI

Oscar 2023, ecco i migliori e peggiori look che hanno sfliato sul red carpet (anche se non è più rosso)...GUARDA LE FOTO DELLE STAR AGLI OSCAR

Taylor Mega regina del fitness, da Miami a Saint Moritz...GUARDA LE FOTO DA CAPOGIRO DI TAYLOR MEGA

Berrettini replica agli haters sulla relazione con Melissa Satta: "L'amore non è mai una colpa"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SU BERRETTINI-SATTA