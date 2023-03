Claudia Ruggeri in abito trasparente, curve mozzafiato. La cognata di Paolo Bonolis via da Avanti un Altro? Ecco perché

Claudia Ruggeri, l'abito semi trasparente fa sognare i fan su Instagram. Svelato il motivo dell'assenza della miss di Avanti un Altro e cognata di Paolo Bonolis

Claudia Ruggeri, ancora una volta, manda in visibilio i propri fan. Con uno scatto mozzafiato pubblicato su Instagram, la miss di "Avanti un altro", il programma condotto da Paolo Bonolis e in onda nel Preserale di Italia 1, la stupenda show girl ha fatto rimanere a bocca aperta migliaia di follower.

Lo scatto immortala la "miss" con un abito lungo e nero, ma con dei punti "semi trasparenti"... E non è servito molto tempo prima che il post venisse travolto da una marea di like e commenti. "Sei bellissima", scrive un fan. "Foto da 10 e lode, complimenti", scrive qualcun altro.

Claudia Ruggeri, la miss via da Avanti un altro? Svelato il motivo dell'assenza della cognata di Bonolis

Ultimamente, Claudia Ruggeri è stata lontana dalle telecamere di "Avanti un Altro" e, come si ci poteva aspettare, la sua assenza ha scatenato la curiosità dei telespettatori, ma per i fan più accaniti anche un po' di preoccupazione. Ebbene, Miss Claudia si è fatta sentire con una storia su Instagram scrivendo: “Torno presto”. Infatti, non l’abbiamo vista nelle puntate del 7 e dell’8 marzo.

Quindi non ci sarebbe niente di allarmante, ma soltanto un’assenza momentanea. Tra l’altro è da dire che queste puntate in cui non compare Claudia Ruggeri ad "Avanti un altro" sono state registrate qualche tempo fa, quindi è probabile che dalle prossime puntate rivedremo Miss Claudia.