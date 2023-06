Ultime notizie di gossip 27 giugno 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 27 giugno 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 27 giugno 2023 troviamo le curve pericolose di Wanda Nara e Annekee Molenaar e il like che ha scatenato la polemica tra Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 27 giugno 2023:ù

Chiara Ferragni finisce nei guai per i suoi pandori. L'influencer è accusata di aver cancellato i commenti negativi sui social...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO SCANDALO PANDORO DELLA FERRAGNI

Bobo Vieri si racconta nel podcast di Diletta Leotta: "Con Costanza Caracciolo..."...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU VIERI DALLA LEOTTA

Paula Badosa, allenamenti a Maiorca con Stefanos Tsitsipas, ma tutti si ricordano delle camicetta aperta...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI PAULA

Wanda Nara, il bikini fluo manda in tilt i fan...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI WANDA

Diletta Leotta è davvero esplosiva nel suo vestito rosa che mette in mostra le forme della maternità...GUARDA LE FOTO DA URLO DI DILETTA

La Fagnani non ha brillato al concerto per l'Emilia Romagna e ad Alessia Marcuzzi scappa il like a chi commenta: "Non sa condurre"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA FAIDA MARCUZZI-FAGNANI

La compagna di De Ligt, ex Juventus, è davvero pazzesca. L'olandese posa nuda...GUARDA LE FOTO INCREDIBILI DI ANNEKEE