Wanda Nara, bikini fluo manda in tilt i fans. Le foto. E Mauro Icardi...

Wanda Nara, bikini spettacolare, i fans in estasi

Bikini mozzafiato per Wanda Nara che scalda l'estata dei suoi fans. "Donde me quiso mi suerte", scrive la soubrette e showgirl argentina a corredo del post che vede una foto un video selfie spettacolare.

Wanda Nara e Icardi fuga d'amore a Rio De Janeiro

Intanto Wanda Nara - impegnata in queste settimane alla conduzione di Masterchef Argentina - si è presa un paio di giorni di relax con Mauro Icardi a Rio De janeiro. Weelend di coppia tra cene romantiche, dolci e momenti dolci sul jet privato.

Wanda Nara e Icardi, Milan? Indizio social. Galatasaray e le pretendenti a Mauro

Nelle scorse ore Wanda Nara ha postato una storia che ha fatto pensare a un ritorno di Maurito a Milano, ma questa volta con la maglia rossonera del Milan. Da radiomercato non arrivano conferme, però mai dire mai: le estati delle trattative calcistiche portano spesso a clamorose sorprese ed è un dato di fatto che il Diavolo sia a caccia di un centravanti (il borsino al momento dà Alvaro Morata in pole - eventuale prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid - però siamo ai rumors).

Di sicuro Icardi è reduce da una grande stagione al Galatasaray che ha condotto al titolo nazionale turco a suon di gol (22 con 7 assist in 24 partite di campionato): il prestito è terminato e dovà (momentaneamente?) tornare al Psg per l'ultimo anno di contratto, anche se da Istanbul stanno facendo di tutto per provare a riportare Mauro in Turchia. Alla finestra anche la Juventus (se dovesse vendere Vlahovic) e la Roma. Le offerte arabe? Sono ricche, ma "no, non potremo mai andare a vivere lì", ha detto Wanda Nara.