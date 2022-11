Ultime notizie di gossip 11 novembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 11 novembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 11 novembre 2022 troviamo un ribaltamento di fronte nel triangolo Wanda Nara-Icardi-L-Galante e il primo libro della professoressa di Corsivoe. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 11 novembre 2022:

Ritorno di fiamma tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Ed L-Galante? Il rapper ovviamente non ci sta...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ULTIMA PUNTATA DELLA TELENOVELA WANDA-ICARDI

Camila Giorgi è fuori per infortunio ma può consolarsi per la pioggia di like ricevuti su Instagram per una foto realizzata alla specchio...GUARDA LO SCATTO BOLLENTE DI CAMILA GIORGI

E' uscita il primo libro di Elisa Esposito, la professoressa di Corsivoe...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL DEBUTTO EDITORIALE DELLA PROF DI CORSIVOE

Influencer e super star di Instagram è stato condannato a 11 anni di prigione per aver riciclato 15 milioni...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUI GUAI LEGALI DELLA STAR DI INSTAGRAM