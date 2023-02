Ultime notizie di gossip 15 febbraio 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 15 febbraio 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 15 febbraio 2023 troviamo l'intervista in esclusiva a Raoul Bova di Affaritaliani.it e l'ultima scia di polemiche da Sanremo 2023. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 15 febbraio 2023:

Rosa Chemical si racconta a Le Iene: "Il bacio con Fedez un tradimento? No, era un gesto di..."...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL SCANDALO ROSA CHEMICAL-FEDEZ

Vessicchio bacchetta Amadeus per la paga degli orchestrali al Festival di Sanremo: "Basta paghe da fame, finiscono alle tre di notte"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ATTACCO DI VESSICCHIO AD AMADEUS

Wanda Nara incanta i social per San Valentino con un costume da bagno rosso fuoco...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI WANDA NARA

Marco Mengoni confessa: "Soffro di disformismo"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA MALATTIA DI MENGONI

Raoul Bova: "Se non fossi stato attore avrei voluto allenare Phelps. La mia fiction su Canale 5...."...LEGGI L'INTERVISTA IN ESCLUSIVA DA BOVA AD AFFARITALIANI.IT

La figlia di Little Yony indignata afferma: "Gino Paoli deve scusarsi"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA POLEMICA PAOLI-LITTLE TONY

Ibrahimovic in lacrime in diretta TV per l'amico malato: "Ti voglio bene"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA COMMOZIONE DI IBRA PER L'AMICO