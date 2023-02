Marco Mengoni: "Soffro di disformismo". Che cosa è la malattia e come si cura

Il vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni soffre di dismorfia. Che cosa è e come si cura

Dal 2009, anno dove ha vinto "X Factor" a oggi, Marco Mengoni non si è mai fermato e fresco di vittoria del Festival di Sanremo 2023, dedicata alla mamma e alle donne in gara, il cantante porta alla ribalta anche la malattia cui soffre: il dismorfismo corporeo.

Eppure a Marco Mengoni non manca nulla: fisico statuario, presenza scenica, voce dal timbro inconfondibile, una carriera musicale ricca, ma il cantante più volte è finito sotto i riflettori per il suo dismorfismo corporeo.

Che cosa è il disformismo corporeo, la malattia cui soffre Marco Mengoni

Il dismorfismo corporeo è il disturbo psicologico che porta a concentrarsi su difetti fisici inesistenti o minimali, quasi impercettibili agli occhi altrui. Marco Mengoni più volte ha spiegato di soffrire di disformismo. Il cantante ha iniziato a fare i conti con la sua malattia fin da adolescente, quando il suo peso era di ben 105 kg e cui se ne libererà dopo una dieta, con cui ne perde ben 40.

Un cambiamento che lo rende molto contento, ma che non rimuove le sue ansie sull’aspetto fisico, tanto da affrontare la cosa con un terapeuta con cui da anni porta avanti un percorso di crescita personale, imparando così a gestire le proprie paure e a conoscere meglio se stesso.

LEGGI ANCHE: Marco Mengoni come il Napoli: Sanremo 2023-Scudetto, fuga per la vittoria



Chi è Marco Mengoni, il vincitore di Sanremo 2023

Marco Mengoni è nato il 25 dicembre 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo. All’età di 14 anni inizia a prendere lezioni di canto, per poi entrare in un quintetto con cui si esibisce nei locali, facendo così molta gavetta. Intanto dà vita alle prime canzoni scritte di suo pugno.

Finiti gli studi liceali si trasferisce a Roma dove si iscrive all’Università di Lingue: in parallelo lavora come fonico in vari studi di registrazione. Ma il sogno di diventare un cantante è forte nel suo cuore, tanto che sfida il destino nel 2009 cimentandosi, all’età di 21 anni, nei provini per entrare come concorrente a “X Factor”. E il destino sorride a Marco che entra nel format, nella squadra di Morgan, distinguendosi fin dalle prime esibizioni. L’approvazione del pubblico per la sua voce unica è unanime tanto che vince lo show, conquistandosi un contratto con la Sony e accedendo direttamente al Festival di Sanremo a cui prende parte nel 2010. Nel 2013 torna all’Ariston conquistandosi la vetta del podio con il singolo “L’essenziale”.

Della vita privata di Marco Mengoni sappiamo poco, il cantante è molto riservato.