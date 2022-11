Ultime notizie di gossip 15 novembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 15 novembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 15 novembre 2022 troviamo l'ultima puntata della battaglia legale tra Montesano, cacciato da Ballando con le stelle per aver indossato una maglia fascista, e la Rai. Cristiano Ronaldo sembra destinato a lasciare il Manchester United mentre Francesca Minotti continua la sua rapida ascesa. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 15 novembre 2022:

Dua Lipa non canterà per i Mondiali 2022 in Qatar: "Parteciperò solo quando ci sarà rispetto per i diritti umani"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ATTACCO AL QATAR DI DUA LIPA

I famosi sandali Arizona di Steve Jobs sono stati messi all'asta per 200mila dollari...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL CIMELIO DA RECORD DEL PATRON DI APPLE

Ambrogino 2022, tutti i VIP da Abatantuono, Cappato, Don Giussani che hanno ricevuto l'onorificienza del Comune di Milano (e gli esclusi)...LEGGI L'ELENCO COMPLETO DEI VINCITORI DELL'AMBROGINO 2022

La clamorosa rivelazione di Cristiano Ronaldo, ormai ai ferri cortissimi con il Manchester United: "Mia figlia stava male e il club non mi ha creduto"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ATTACCO DI CR7 ALLO UNITED

Il caso Rai-Montesano si infittisce. La rete cerca il responsabile che non ha bloccato la trasmissione dell'attore con indosso una maglia di ispirazione fascista....LEGGI L'ULTIMA PUNTATA DELLO SCONTRO MONTESANO-RAI

Francesca Minotti sarà la madrina del Fashion Padel 2022...GUARDA LE FOTO DEL NUOVO VOLTO DELLA TERZA EDIZIONE DELL'EVENTO DEDICATO ALLO SPORT DEL MOMENTO