Ultime notizie di gossip 18 ottobre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 18 ottobre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 18 ottobre 2022 troviamo la rottura tra Scamarcio e Benedetta Porcaroli e la scollatura vertiginosa di Sabrina Salerno che ha mandato in visibilio i social. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 18 ottobre 2022:

James Corden è stato bandito da un famoso ristorante di New York...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL BANDO A JAMES CORDEN

Mario Cipollini condannato a 3 anni per violenze sulla ex moglie. Le aveva anche puntata alla testa...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA CONDANNA A CIPOLLINI

Totti-Blasi, la guerra a colpi di rolex è lo specchio del degrado dell'Italia...LEGGI IL COMMENTO DI AFFARITALIANI.IT

La scollatura mozzafiato di Sabrina Salerno manda in tilt il web...GUARDA LA FOTO DA URLO DI SABRINA SALERNO

Incredibile gaffe per Chicco Testa, si presenta in diretta su La7 in mutande...GUARDA IL COMICO VIDEO DI CHICCO TESTA

E' finita la lovestory tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. L'attore sarebbe tornato con l'ex Angharad Wood...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA ROTTURA SCAMARCIO-PORCAROLI