Ultime notizie di gossip 2 novembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 2 novembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 2 novembre 2022 troviamo il primo bacio paparazzato tra Diletta Leotta e Karius. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 2 novembre 2022:

Wanda Nara torna in Italia per partecipare a un programma in prima serata e ovviamente non c'è con lei Mauro Icardi...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ULTIMA OSPITATA DI WANDA NARA

Dopo il caso della palpatina di Remo Remigi scoppia una nuova polemica in Rai tra Jessica Morlacchi e Selvaggia Lucarelli. La cantante attacca la giornalista: "E' nervosa perché il fidanzato balla con un'altra"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO SCONTRO MORLACCHI-LUCARELLI

Pare ci siano state scintille tra Luisella Costamagna e il ballerino Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle. Pare che il secondo non si sia presentato a Oggi è un altro giorno ma smentisce...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA BARUFFA TRA LA ROCCA E COSTAMAGNA

E' stato finalmente immortalato il primo bacio tra Diletta Leotta e il nuovo flirt, il portiere Karius...GUARDA LE FOTO DEL BACIO APPASSIONATO TRA DILETTA E KARIUS. L'estermo difensore ha lasciato una vera e propria bellezza per iniziare una relazione con il volto di DAZN...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DELL'EX DI KARIUS