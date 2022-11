Diletta Leotta e Karius: Loris per lei ha lasciato una bellissima influencer. Gossip

Diletta Leotta e Karius: bacio, party di Halloween... Gossip

La storia d'amore tra Diletta Leotta e Loris Karius sembra andare a gonfie vele (anche se nessuno dei due al momento ha confermato la relazione). Le ultime dal gossip hanno infatti registrato il primo bacio tra la presentatrice di Dazn e l'ex portiere del Liverpool.

Senza dimenticare le news sul party di Halloween a Londra a cui ha partecipato Diletta - festa in cui è stato avvistato anche il calciatore tedesco. La Leotta era di passaggio nella capitale Uk: prima tappa della trasferta che poi l'ha vista protagonista e inviata sul campo per Dazn Canada in occasione del match Liverpool-Napoli di Champions League (vinto 2-0 dai Reds, ma la squadra di Spalletti ha conquistato il girone per differenza reti).



Diletta Leotta e Karius: il portiere ha lasciato Janine Wiggert per lei? Gossip

Questo dall'Italia. Ma ovviamente la love story tra Diletta Leotta e Loris Karius sta facendo parlare e lavorare anche gli esperti di gossip tedeschi (Paese di nasciata del portiere attualmente in forza al Newcastle). E secondo quando riporta la Bild, il bel Loris (è considerato uno dei calciatori più affascinanti del pianeta) avrebbe lasciato una famosa influencer berlinese per stare con Diletta Leotta. Di chi si tratterebbe? Janine Wiggert, influencer con più di 1 milione di follower su Instagram. "Spesso i due erano insieme a Berlino e lei lo andava a trovare in Inghilterra. I due sono stati avvistati all'aeroporto di Ibiza, in estate, mano nella mano", scrive la Bild.