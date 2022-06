Ultime notizie di gossip 22 giugno 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 22 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 22 giugno 2022 troviamo L'ufficialità della partecipazione di Guendalina Canessa al GF VIP 7. I fan di Blanco invece possono stare tranquilli. Il cantante bresciano è finito in ospedale ma ora sta bene, anche se alcune date del tour sono saltate. Oggi poi nei cinema esce il nuovo biopic su Elvis, ecco tutti i dettagli sull'attore Austin Butler che interpreta il Re del Rock & Roll. Caterina Balivo svela i retroscena del suo ritorno in TV in esclusiva ad Affaritaliani.it ed oggi Chiara Ferragni è diventata zia. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 22 giugno 2022:

Guendalina Canessa è la prima concorrente ufficilae del Grande Fratello VIP 7

Tutto quello che c'è da sapere su Austin Butler, l'attore che ha donato il volto a Elvis nel nuovo film in uscita oggi nelle sale italiane

Momenti di paura per i fan di Blanco. Il cantante è finito in ospedale ma rassicura: "Ora sto bene". Alcune date del suo tour sono comunque saltate.

Caterina Balivo racconta in esclusiva ad Affaritaliani.it il ritorno in TV con il programma "Chi vuole sposare mia mamma?" su TV8:

Francesca Ferragni, sorella di Chiara, è diventata mamma del piccolo Edoardo. Il padre è il musicista Ricky Nicoletti