Francesca Ferragni è mamma: è nato Edoardo

La sorella di Chiara Ferragni, Francesca è diventata mamma di Edoardo

Francesca Ferragni è diventata mamma: è nato Edoardo. La sorella dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, legata sentimentalmente al musicista Ricky Nicoletti sono diventati genitori. A dare la notizia sono stati entrambi dai loro profili Instagram.

"Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi", con queste parole Francesca Ferragni, descrive la gioia di essere diventata mamma e dà il benvenuto al piccolo Edoardo.

È una nascita che tutta la famiglia Ferragni aspettava da tempo, soprattutto le sorelle Valentina e Chiara, che hanno subito commentato il post e si sono congratulati con lei. "Non vediamo l'ora di conoscerti amore nostro", ha scritto Valentina. Anche Fedez ha fatto le congratulazioni ai neo genitori: "Congratulazioni Patatoni! Sono ufficialmente Zio!". Con l'arrivo del piccolo Edoardo, il cui nome era già stato rivelato per sbaglio proprio da Chiara Ferragni, in occasione del baby shower organizzato per il nipote, il rapper e la moglie diventano zii per la prima volta.

A dicembre, poco dopo Natale, Francesca Ferragni aveva annunciato di essere in dolce attesa, pubblicando una foto che mostrava il pancione e il compagno intento a baciarlo. "Non solo panettoni", aveva scritto accanto alla foto. Qualche mese più tardi la rivelazione del sesso: sarà un maschio.

La coppia è fidanzata dal 2009 e presto convolerà anche a nozze, nel frattempo ha mostrato sui social i lavori fatti nella nuova casa a Milano, dove presto andranno a vivere con il loro primo figlio.