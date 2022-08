Ultime notizie di gossip 8 agosto 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 8 agosto 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 8 agosto 2022 troviamo una Matilde De Angelis che non sopporta il caldo e in desabilles ammette: "Odio l'estate". L'influencer Roberta Carluccio invece ha purtroppo subito una molestia durante un evento mentre Ilary Blasi si nasconde in Trentino insieme a un misterioso accompagnatore. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 8 agosto 2022:

Bob Sinclair anima le serate italiane in discoteca ma resta un po' confuso. Parte la canzone e il pubblico si scatena in "Pioli is on fire". Lui rimane piuttosto sorpreso...GUARDA IL DIVERTENTE VIDEO DI BOB SINCLAIR

Brutto episodio per l'influencer Roberta Carluccio. La giovane si lancia sulla folla con l'idea dello stage diving ma viene malamente palpeggiata...GUARDA LO SCANDALOSO VIDEO DELLE MOLESTIE A ROBERTA CARLUCCIO

Adele ha messo nel mirino la villa di Sylvester Stallone a Los Angeles. La cantante per acquistarla ha aperto un mutuo da 37 milioni di dollari...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ADELE

Anne Heche, attrice americana famosa per i ruoli in Psycho e Donnie Brasco, è in gravi condizioni dopo un incidente in auto. La donna soffre di problemi di alcolismo...LEGGI LE ULTIME NEWS SUL MONDO DI HOLLYDOOD

Marlene Engelhorn, 29enne rampolla della famiglia fondatrice del colosso dell'industria chimica Basf, ha ereditato 4 miliardi di dollari ma ha deciso di rinunciarvi e lanciare un movimento per tassare i super ricchi...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'EREDITIERA CHE HA RINUNCIATO A 4 MILIARDI

Matilde De Angelis sceglie il nudo per lanciare la sua invettiva social contro l'estate: "La odio"...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI MATILDE DE ANGELIS

Chiara Nasti ha detto sì. L'influencer ha accettato la proposta di nozze di Zaccagni...GUARDA IL VIDEO DELLA PROPOSTA DI ZACCAGNI A CHIARA NASTI

Ilary Blasi dopo le ultime notizie su Totti e Noemi Bocchi si rifiugia in Trentino Alto Adige. Con lei c'è un misterioso accompagnatore...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ILARY BLASI