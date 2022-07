Ultime notizie di gossip 8 luglio 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 8 luglio 2022

Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 8 luglio 2022:

Sabrina Ferilli scalda i social con uno scatto in topless in vacanza alle Maldive...GUARDA LE FOTO DI SABRINA FERILLI

Oggi è morto James Caan, conosciuto per il ruolo di Sonny Corleone nella trilogia de Il Padrino....LEGGI LA BIOGRAFIA DI JAMES CAAN

L'uomo che ha lasciato la moglie per una rifugiata Ucraina ora è costretto a farle da badante dopo che ha subito un'operazione che l'ha resa quasi cieca...LEGGI GLI ULTIMI SVILUPPI SULLA STORIA DELL'UOMO CHE è FUGGITO CON UNA RIFUGIATA UCRAINA

Il conduttore TV Ciro di Maio è stato condannato per traffico di droga dello stupro...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU CIRO DI MAIO

Fedez annuncia: "Voglio un altro figlio"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUI FERRAGNEZ

Ecco le foto in esclusiva delle nozze tra Paola Turci e Francesca Pascale...GUARDA TUTTE LE FOTO DELLE CERIMONIA

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono insieme in vacanza a Ponza. Lei resta in topless e lui non resiste dall'allungare le mani...GUARDA LE FOTO DEL SIPARIETTO OSE' TRA SCAMARCIO E PORCAROLI

Emily Ratajkowski infiamma Parigi con altri scatti senza veli...GUARDA LE FOTO DI EMILY RATAJKOWSKI

Lo chef messicano Edgar Núñez si rifiuta di offrire la cena a un'influencer: "Sono scrocconi internazionali"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO CHEF CHE ODIA GLI INFLUENCER