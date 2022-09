Ultime notizie di gossip 9 settembre 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 9 settembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 9 settembre 2022 troviamo Tomaso Trussardi che sembra ormai dimenticato la ex moglie Michelle Hunziker con un nuovo flirt e Alessandro Sallusti che dovrà recarsi in tribunale per le offese rivolte a Selvaggia Lucarelli. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 9 settembre 2022:

Michelle Hunziker avrebbe provato un riavvicinamento all'ex marito Tomaso Trussardi ma pare che lui le preferisce la manager Ruzwana Bashir....GUARDA LE FOTO DI TOMASO E RUZWANA BASHIR

Annamaria Franzoni, condannata a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele, è tornata a Cogne a Ferragosto nella stessa casa in cui è avvenuto il delitto...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL RITORNO DELLA FRANZONI A COGNE

Nuova polemica attorno a Flavio Briatore. L'imprenditore in una intervista ha lasciato intendere che a suo parere i poveri non creano posti di lavoro...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ULTIMO SCIVOLONE DI BRIATORE

Il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, è stato rinviato a giudizio per aver definito Selvaggia Lucarelli "esperta di zoccolaggine"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO SCONTRO SALLUSTI-LUCARELLI

La nuova ministra della Salute inglese, Thérèse Coffey, ha già messo in imbarazzo con alcune foto la nuova premier Liz Truss...GUARDA LE FOTO SCANDALOSE DELLA NEOMISTRA ALLA SALUTE BRITANNICA

Dopo la morte della regina Elisabetta II (qui la biografia completa della sovrana), cambiano i titoli degli altri membri della famiglia reale....SCOPRI I NUOVI TITOLI NELLA ROYAL FAMILY

Wanda Nara ha già pianificato tutto per il passaggio del marito Icardi in Turchia ma anche per il suo benessere...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL PIANO DI WANDA NARA